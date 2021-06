Europei, Santos: “Germania superiore al Portogallo e responsabilità è mia”

L'analisi a fine gara del ct del Portogallo Fernando Santos

Il ct Fernando Santos del Portogallo spiega cosa non ha funzionato contro la Germania che ha vinto 4-2 contro i lusitani a Monaco di Baviera: "Volevo far giocare la squadra in questo modo ma non è andata bene. Avevamo un vantaggio a centrocampo, ma i tedeschi sono riusciti a uscire più volte da situazioni difficili giocando bene in altre parti del campo. In generale, i miei giocatori hanno provato di tutto contro i tedeschi andando vicini al gol ma non riuscendo a concretizzare. Ma giocare contro la Germania è proprio difficile. Abbiamo avuto problemi di possesso palla e i tedeschi riuscivano a sfondare sulle corsie esterne. In difesa abbiamo commesso alcuni errori e nel complesso Germania superiore a noi e mi assumo la responsabilità".