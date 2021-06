Europei, Sarabia gol e dedica: “Per mio padre. Gli sarebbe piaciuto vedermi”

Lo spagnolo ha voluto ricordare il defunto padre dopo la vittoria della Spagna per 5-0

Manita della Spagna che batte 5-0 la Slovacchia e si qualifica per gli ottavi di Euro 2020. Show delle Furie Rosse con due autoreti e i gol di Ferran Torres, Laporte e Sarabia . Proprio quest'ultimo è stato protagonista di una dedica speciale dopo la rete messa a segno. Un'esultanza che al termine del match, come riporta Goal, lo stesso attaccante ha voluto spiegare.

PER MIO PADRE - "Gol e dedica? Ho ricordato tutta la mia famiglia ed in modo particolare mio ​​padre, che se n'è andato e ci ha lasciato qualche anno fa", ha detto emozionato Sarabia. "Gli sarebbe piaciuto vedermi qui. È stato un anno difficile per me, non sono riuscito a recuperare buone sensazioni da quando ho superato il covid e adesso sono molto orgoglioso di essere qui. Sono molto felice di aver segnato e di sentire queste sensazioni".