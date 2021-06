Europei, Schillaci lancia l’Italia: “Obiettivo semifinale, squadra carismatica”

L'ex attaccante italiano racconta le sue impressioni sulla Nazionale

Schillaci ha espresso il suo parere sulla Nazionale di Roberto Mancini in un'intervista a Il Tirreno. Questi i passaggi salienti: "Sono felice come un bambino, ogni volta è come se in campo ci fossi anch'io, sento ancora i brividi sulla pelle, gli occhi lucidi, i rumori. L'Europeo può essere uno spartiacque tra prima e dopo un periodo che abbiamo voglia di cancellare con l'entusiasmo e l'energia che regalano queste sfide. Italia? Mi piace questa squadra, è giovane, gioca all'attacco, ha voglia di vincere, trascina. E ha anche un segreto: Roberto Mancini, che è un vincente, ha carisma, sa tutto del calcio. Stesso discorso per Vialli. Questa Italia mi piace tanto. E' giovane, gioca all'attacco, ha voglia di vincere, trascina. L'obiettivo può essere la semifinale. A questa squadra non manca niente, ci sono tanti giovani che hanno grande fame di affermarsi, vedo qualità e personalità".