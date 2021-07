Europei, Schmeichel: “Inghilterra? Hanno vinto solo nel 1966…”

Il portiere della Danimarca Schmeichel ha parlato dell’Inghilterra, che domani affronterà nella semifinale di Euro2020

Kasper Schmeichel, portiere della Danimarca che domani affronterà l’Inghilterra in semifinale dell’Europeo, ha parlato in conferenza stampa pungendo la squadra di Southgate, in particolare riesumando il loro coro football’s coming home: “Ma è stato mai a casa? Non lo so, perché mi sembra che abbiano vinto solo il Mondiale del 1966. Se devo dire la verità non ci ho pensato a cosa significherebbe battere l’Inghilterra, ma solo a quello che vorrebbe dire per la Danimarca. Vincendo regaleremmo una gioia a cinque milioni di persone e sarebbe una cosa senza eguali".