Europei, segretario di stato spagnolo: “Gara stupenda e ora si tifa Italia”

Nonostante l'eliminazione della Spagna per mano dell'Italia in semifinale, c'è chi tra gli spagnoli simpatizza per gli azzurri

Redazione ITASportPress

Lotta serrata su ogni pallone, colpi di scena, continui ribaltamenti di fronte. Italia-Spagna è stata una partita ricca di emozioni tra loro contrastanti. L'hanno spuntata gli azzurri nel finale, ma le Furie Rosse non hanno affatto sfigurato. Il match è piaciuto anche ai tifosi degli sconfitti, che hanno applaudito la prestazione dei loro beniamini così come la gara degli italiani. Tra questi c'è anche il segretario di stato per la Spagna globale, Manuel Muniz Villa. Queste le sue parole riportate da Sportmediaset: "La semifinale tra Italia e Spagna agli Europei di calcio è stata una partita stupenda, anche se, occupandomi dell'immagine della Spagna nel mondo, sarebbe stato meglio vincere. Buona fortuna per la finale, ora si tiferà Italia".