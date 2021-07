Europei, Shaw rassicura i tifosi: “Noi un gruppo di fratelli, nessuna divisione”

Luke Shaw analizza la sfida contro la Danimarca

L'Inghilterra si prepara alla sfida contro la Danimarca. Un match storico perché potrebbe permettere alla Nazionale dei tre leoni di raggiungere la finale dell'Europeo. Un traguardo mai raggiunto prima. C'è chi si chiede se il gruppo riuscirà a reggere la pressione. Il difensore inglese Luke Shaw racconta le sue impressioni sul momento della squadra allenata dal Commissario Tecnico Gareth Southgate in un'intervista rilasciata al sito dell'Uefa: "Non c'è nessuna divisione in nessuna parte della squadra. Sento che è solo un grande gruppo di fratelli, ad essere onesti. E come ho detto, tutti vogliamo il meglio l'uno per l'altro e con tanti giocatori nello stesso ruolo a volte può causare un po' di agitazione quando non si gioca, ma mi sembra che qui non sia affatto così". Dunque gli inglesi si preparano a una delle partite più importanti della storia, sfruttando anche il fattore Wembley, che potrebbe fare la differenza.