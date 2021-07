Europei, Shearer critica Immobile: “Patetico e imbarazzante. L’Italia invece…”

Alan Shearer non le manda a dire, attaccando duramente Ciro Immobile

La prestazione dell'Italia contro il Belgio ha impressionato anche gli scettici. Gli azzurri si candidano fortemente a interpretare un ruolo da protagonista fino in fondo. Martedì 6 luglio l'ultimo ostacolo prima della finale: la Spagna di Luis Enrique. Tuttavia non tutti gli uomini di Roberto Mancini sembrano aver convinto fino in fondo. L'ex attaccante inglese Alan Shearer, infatti, ha criticato duramente l'atteggiamento di Ciro Immobile contro il Belgio ai microfoni della BBC: "Non voglio nemmeno farmi una risata perché è stato patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è. In compenso l’Italia è stata una magnifica partita di calcio, da un capo all’altro. Chiellini e Bonucci là dietro sono stati fantastici. Si è fatto un gran parlare dell’eventualità che Lukaku li passasse e di quanto potessero reggerne il ritmo ma sono rimasti saldi nonostante tutto ciò che hanno lanciato loro negli ultimi 10 minuti".