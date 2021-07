Europei, Shevchenko: “Grazie ai tifosi ucraini, italiani e… rossoneri”

Andrij Shevchenko traccia un suo bilancio di Euro 2020

La prima grande competizione si è rivelata un discreto successo per Andrij Shevchenko. L'ex attaccante del Milan, ora Commissario Tecnico della Nazionale ucraina, ha guidato la sua selezione fino ai quarti di finale, quando l'Inghilterra si è rivelata un ostacolo troppo elevato da superare. In ogni caso l'esperienza è stata positiva, così come è risultato esaltante il bilancio del percorso. Attraverso i suoi canali social, lo stesso Shevchenko ha voluto ringraziare chi lo ha supportato per tutta la durata dell'Europeo: "Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutto il popolo ucraino ai tifosi rossoneri e italiani che ci hanno supportato in questo viaggio europeo". Infine un pensiero all'Italia che ha raggiunto la finalissima piegando la Spagna ai calci di rigore: "Congratulazioni a Mancini, al suo staff e all'Italia per ciò che hanno fatto finora e per aver raggiunto la finale".