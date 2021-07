Europei, Signori difende Immobile: “Ha giocato per la squadra”

Beppe Signori interviene a sostegno di Ciro Immobile, bersagliato dalle critiche

L'Italia si prepara alla sfida contro la Spagna e spera di poter contare sui gol di Ciro Immobile. Finora l'attaccante ha alternato buone prestazioni con prove non esaltanti. Questa discontinuità ha messo il centravanti di proprietà della Lazio nel mirino delle critiche. In sua difesa è intervenuto un altro ex attaccante, anche lui idolo della tifoseria laziale: Giuseppe Signori. Queste le sue parole ai microfoni di Radio 2: "Ciro ha fatto bene, gioca per la squadra. Da un attaccante ci si aspetta che faccia sempre gol, ma Mancini ha ragione. Solitamente chi fa male nelle fasi eliminatorie poi fa bene nelle altre partite". Ora Immobile sarà chiamato al riscatto contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020.