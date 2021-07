Europei, solo sui social l’Inghilterra ha battuto l’Italia. I numeri

La Nazionale inglese si conferma prima property social per engagement durante Euro2020

In seguito alla finale di domenica scorsa, Sensemakers ha realizzato un'analisi per vedere come si è conclusa la sfida tra squadre e campioni di Euro2020 sui social network (monitoraggio compreso tra il 9 giugno e l'13 luglio): nonostante la sconfitta in finale, la Nazionale inglese si conferma prima property social per engagement durante Euro2020 con quasi 80 milioni di interazioni sulle diverse piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube); gli Azzurri raddoppiano i volumi di interazioni nei giorni di festa, passando dai 36,6 milioni registrati fino all’8 luglio ai 69,3 milioni al 13 luglio. Si tratta di una crescita dell’89% (decisamente più alta rispetto al +46% dell’altra finalista), con quasi 33milioni di interazioni raccolte in soli 5 giorni; guardando ai singoli calciatori, da sottolineare le maggiori crescite registrate negli ultimi 5 giorni nella Top 10 dei calciatori per Harry Kane (+35%) e soprattutto Marcus Rashford (+74%), new entry nella Top 10; sono ancora Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma e Giorgio Chiellini i primi tre Azzurri per interazioni social: per tutti e tre da evidenziare i volumi di engagement ottenuti in soli 5 giorni. Le foto con la coppa e i video dei festeggiamenti hanno portato a una crescita delle interazioni del 221% per Donnarumma, del 156% per Bonucci e del 135% per Chiellini. Hanno ottenuto ciascuno tra i 5 e i 6 milioni di interazioni social in 5 giorni.