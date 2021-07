Europei, Southgate: “Danimarca? Qualcuno dimentica un aspetto”

Il ct dell’Inghilterra Southgate ha parlato della semifinale di domani contro la Danimarca

Stasera tocca ad Italia-Spagna, domani invece sarà la volta dell’Inghilterra, che sfiderà la Danimarca nell’altra semifinale dell’Europeo. Il ct degli inglesi Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa parlando del match: "La Danimarca ha vinto un Europeo, più di quello che abbiamo fatto noi: penso che a volte la gente del nostro paese si dimentica di questo aspetto. Noi non abbiamo mai disputato una finale, per i nostri calciatori è l'opportunità di scrivere una pagina di storia".