Europei, Southgate polemico: “Casi Mount e Chilwell a dir poco bizzarri”

Il Commissario Tecnico Gareth Southgate non ha apprezzato il regolamento applicato per i casi di Mount e Chilwell

L'Inghilterra deve fare i conti con i casi di Jason Mount e Ben Chilwell, costretti a rimanere in isolamento dopo essere stati in contatto con un positivo al Covid durante la sfida contro la Scozia. I due salteranno il match contro la Repubblica Ceca. Il protocollo, del resto, non transige molto su queste situazioni. La vicenda non sembra proprio essere andata a genio al Commissario Tecnico della selezione inglese Gareth Southgate. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Entrambi sono estremamente dispiaciuti di perdere le partite. Dobbiamo solo andare avanti. È una situazione bizzarra, hanno trascorso 120 secondi di troppo in uno spazio piuttosto aperto. È uno scenario pieno di contraddizioni per me, ma andremo avanti. Non lo capisco perché ci sono squadre che viaggiano in aereo, pullman e bus in spazi chiusi per ore. Proprio non riesco a capire". Insomma una vera e propria polemica con il protocollo stilato dall'Uefa per questa manifestazione.