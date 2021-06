Europei, Southgate: “Pomeriggio spettacolare, vogliamo tornare a Wembley”

Il Commissario Tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate spiega le sue sensazioni dopo aver eliminato la Germania

Missione compiuta per l'Inghilterra: la formazione dei tre leoni riesce a superare la Germania, interrompendo una lunga serie di eliminazioni. Decisive le marcature di Raheem Sterling e Harry Kane. La selezione di Southgate approda così ai quarti di finale dove affronterà la vincente del match tra Svezia e Ucraina, con la seria possibilità di arrivare alle Final Four da grande favorita, potendo contare sul fattore campo nelle ultime gare. Il Commissario Tecnico degli inglesi Gareth Southgate si è raccontato ai microfoni della BBC dopo la bella prestazione della sua squadra: "Credo sia stato un pomeriggio spettacolare. Avevamo parlato, volevamo portare gioia al paese. I giocatori sono stati immensi, così come i tifosi. Erano poco più di 40mila, ma è stata l'atmosfera migliore che io ricordi a Wembley. Abbiamo giocato benissimo e meritato la vittoria. Ora però dobbiamo vincere a Roma e tornare a giocare qui a Londra".