Europei, Southgate: “Pressione? Su tutti, ma abbiamo esperienza”

Il ct dell’Inghilterra Southgate ha presentato la sfida contro la Danimarca prima del fischio d’inizio

L’Italia sarà a Wembley, domenica 11 luglio per disputare la finale di Euro2020. Adesso non resta che conoscere l’altra finalista, che uscirà dal big match tra Inghilterra e Danimarca. Il ct degli inglesi Gareth Southgate ha parlato ai microfoni di ITV prima del fischio d’inizio della semifinale: "Negli ultimi anni i giocatori hanno incrementato la loro esperienza nelle grandi partite, dobbiamo essere in grado di gestire il gioco della Danimarca tra le linee e far girare il pallone esattamente come abbiamo fatto nelle ultime gare. Saka? Siamo contenti di quanto fatto da Sancho, ma abbiamo scelto di schierare Bukayo in modo tale da garantire un equilibrio maggiore. La pressione è su di noi? Non è vero, tutte le squadre scendono in campo con la pressione. Ci auguriamo di fare un bel regalo ai nostri tifosi".