Europei, Spagna: Busquets positivo al Covid

Tegola per il ct della Spagna in vista del campionato europeo

Tegola per la Spagna ad una settimana dall'inizio di Euro 2020 che vedrà il debutto degli iberici contro la Svezia giorno 14 giugno. Il calciatore Sergio Busquets è positivo al Covid-19. Il centrocampista del Barcellona è già in isolamento e adesso si attende la decisione dello staff tecnico se aspettarlo o sostituirlo per gli Europei. Il comunicato della Federazione iberica: "La RFEF si rammarica di informare che il suo capitano Sergio Busquets è risultato positivo agli ultimi test PCR effettuati questa mattina presso il concentramento della squadra nazionale a Las Rozas", spiega il comunicato della Federazione che nel frattempo ha avviato tutti i protocolli medici previsti dall'Uefa, isolando a scopo precauzionale i giocatori e lo staff che è stato a stretto contatto col capitano. Per gli allenamenti della rappresentativa spagnola ora verranno attivati sessioni personalizzate in vista dell'inizio del torneo. Nel frattempo la Roja non scenderà in campo contro la Lituania: al loro posto giocherà l'Under 21 spagnola.