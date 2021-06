Europei, Sterling è sicuro: “In pochi possono reggere la nostra intensità”

Raheem Sterling racconta le sue impressioni al termine del match contro la Germania

L'Inghilterra ha interrotto il tabù. Dopo tante eliminazioni patite dalla Germania, stavolta la Nazionale dei tre leoni ha eliminato gli acerrimi rivali agli ottavi di Euro 2020. Una vittoria arrivata nel finale grazie alle reti di Raheem Sterling e Harry Kane. In entrambi i casi sono stati determinanti gli inserimenti degli attaccanti in mezzo ai difensori tedeschi. Ora l'Inghilterra affronterà ai quarti di finale la vincente tra Ucraina e Svezia, partendo con i favori del pronostico. Lo stesso Sterling si è raccontato ai microfoni dell'Uefa al termine del match contro la Germania, mostrando tutto l'orgoglio per il traguardo raggiunto: "Sapevamo di dover fare una grande prestazione contro un'ottima squadra. Conosciamo la nostra intensità, non tutte le squadre possono affrontarla. Rice e Phillips hanno giocato un'ottima partita. Quando ho segnato il gol, ho festeggiato, ma ho pensato prima al fuorigioco. In ogni caso mi sento davvero molto contento".