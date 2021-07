Europei, strategia Pickford su rigoristi italiani: ma i nomi sulla borraccia…

La strategia del portiere dell'Inghilterra nella finale con l'Italia

Curioso retroscena rivelato da Sportsmail sulla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Protagonista l'estremo difensore inglese Jordan Pickford molto reattivo soprattutto in occasione di due dei rigori degli Azzurri calciati da Belotti e Jorginho. Come raccontato dal tabloid, il portiere ha provato a replicare quanto fatto nel 2018 al Mondiale contro la Colombia con alcune informazioni sugli specialisti dal dischetto dei propri rivali. Peccato che questa volta, qualcosa sia andato storto...

STRATEGIA - Pickford aveva le informazioni sui giocatori italiani sulla borraccia ma, come noto, alla fine a nulla è servito. Particolarità in merito a questa situazione, è però quanto mostrano le immagini condivise dal media britannico. Infatti, nell'elenco dei rigoristi Azzurri, sembrano esserci solo i nomi di calciatori che, in realtà, non erano incaricati della battuta del penalty ovvero Florenzi, Raspadori, Toloi, Cristante, Acerbi, Bastoni e anche Donnarumma. Sul dischetto, però, si sono presentati Berardi, Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho e sappiamo bene come è andata a finire...