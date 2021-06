Europei, Suker su Morata: “Non capisco le critiche su di lui, è uno dei migliori”

Negli ultimi tempi Alvaro Morata è stato aspramente criticato. Davod Suker interviene in suo soccorso

Non è un momento facile per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, infatti, è stato criticato duramente per i tanti errori commessi sotto porta in questa prima parte di Europeo. Pesano le imprecisioni e anche un calcio di rigore sbagliato contro la Slovacchia, che poteva anche diventare un macigno pesantissimo. Il giocatore della Juventus ha persino denunciato minacce di morte nei giorni scorsi. In suo aiuto è intervenuto un grande ex attaccante come Davor Suker. Il croato, protagonista assoluto nel Mondiale 1998 disputato in Francia, ha spiegato ai microfoni di Marca il suo punto di vista: "Morata è un grande attaccante, uno dei migliori. Ha forza, tecnica e un giorno segnerà anche due o tre gol. Crea innumerevoli occasioni, permette ai compagni di esprimersi al meglio. Io non capisco davvero le critiche nei suoi confronti". Insomma, Alvaro non meriterebbe a suo dire un simile trattamento. Basterà il suo parere a convincere gli scettici?