Europei, super Gosens e la Germania demolisce il Portogallo di Ronaldo

L'atalantino ha disputato la migliore partita in nazionale con un gol e due assist

La Germania riscatta il ko contro la Francia al debutto nell'Europeo e a Monaco questa sera ha demolito il Portogallo di Cristiano Ronaldo con il punteggio di 4-2. Una vittoria convincente dell'undici di Low sorretto da un grande Gosens autore di un gol, due assist e una seconda rete annullata nel primo tempo. Una spina nella lenta difesa portoghese è stato l'atalantino che in ampiezza è stato immarcabile. Germania però che ha concesso troppo in difesa subendo due reti di facile lettura anche se nel complesso la prestazione dei teutonici è stata buona. I tedeschi hanno sempre trovato il calciatore libero tra le linee e in avanti Muller, Havertz e Gnabry si sono scambiati spesso la posizione seminando lo scompiglio nella difesa avversaria. Germania che ha interpretato bene la gara con un buon approccio anche se è passato in vantaggio il Portogallo con CR7 in contropiede al 15'. Poi, in cinque minuti, cambia tutto: autogol di Ruben Dias al 35' e autogol di Guerreiro al 39'. A inizio ripresa segna Havertz con Gosens ancora decisivo. Proprio l'esterno dell'Atalanta segna personalmente il 4-1. Al 67' accorcia Diogo Jota. Nella parte finale del match non è cambiato più nulla ma solo spazio alle sostituzioni. In classifica la Germania sale al secondo posto con 3 punti insieme al Portogallo. In testa c'è la Francia con 4. I tedeschi nell'ultimo match sfideranno l'Ungheria che oggi ha imposto il pareggio alla Francia.