Europei, Svezia prima nel girone, Spagna travolge la Slovacchia ma è seconda

Fuori la Slovacchia di Skriniar e la Polonia di Lewandowski

La Spagna travolge la Slovacchia e si qualifica per gli ottavi di Euro 2020. Passa per prima la Svezia che batte la Polonia 3-2. Questi i verdetti del gruppo E che vede fuori dalla competizione la nazionale di Skrinair con 3 punti e la Polonia con 1. Gli spagnoli in avvio di gara con Morata sciupano un rigore bravo nella circostanza il portiere Duvraska che però alla mezz'ora annulla la sua prodezza causando il gol con una clamorosa papera. Nei minuti di recupero del primo tempo il raddoppio di Laporte di testa. Nella ripresa arrivano le reti di Pablo Sarabia e Ferran Torres (di tacco) e un altro autogol, di Kucka. La Svezia è già certa della qualificazione e va a caccia del primo posto aritmetico con una vittoria sulla Polonia. La squadra di Paulo Sousa ha solo un risultato a disposizione per gli ottavi: vincere. Dopo un minuto e 25 secondi segna Forsberg. Al 17' doppia clamorosa traversa di Lewandowski. Nella ripresa segna ancora Forsberg su grande giocata (e assist) di Kulusevski. Due minuti dopo Lewandowski riapre tutto con una magia, e poi pareggia all'84'. Ma la Svezia segna a tempo scaduto con Classon. Finisce 3-2 per gli svedesi primi nel girone.