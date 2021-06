Europei, T. Hazard: “Italia? Bene ai gironi, ma contro l’Austria…”

Thorgan Hazard, esterno del Belgio, ha presentato la sfida contro l’Italia

Sincronizzate gli orologi, perché venerdì sera, alle 21, la Nazionale di Mancini avrà bisogno del tifo di ogni italiano, che sia davanti allo schermo oppure, per loro fortuna, di presenza all’Allianz Arena di Monaco, dove l’Italia affronterà il Belgio . Due delle squadre più convincenti di Euro2020, che si affronteranno nei quarti di finale della manifestazione. Occhi puntati sulla squadra di Roberto Martinez, in apprensione per gli infortuni di De Bruyne e Hazard, a rischio per la gara in questione.

Nel frattempo, il fratello dell’esterno del Real Madrid, Thorgan Hazard, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla sfida contro l’Italia: "Con il Portogallo abbiamo sofferto, proprio come l'Italia contro l'Austria. In questa fase del torneo, forse, non aver giocato i supplementari sarà un vantaggio per noi. L'Italia ha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Al contrario, nell’ultima gara hanno incontrato più difficoltà. Ci vorrà una prestazione di alto livello per qualificarsi. Sarà una grande sfida per noi riuscire a batterli".