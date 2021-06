Europei, T. Hazard lancia il Belgio ai quarti con l’Italia. Portogallo fuori

Eliminati i detentori del trofeo da un Belgio bello solo nel primo tempo

Il Belgio ha battuto a Siviglia il Portogallo per 1-0 accedendo ai quarti di finale di Euro 2020 dove il 2 luglio affronterà l'Italia in programma a Monaco di Baviera alle 21. Decisivo il gol nel primo tempo di Thorgan Hazard con una pregevole conclusione sul palo opposto a quello di tiro. Il Portogallo che si è svegliato nella ripresa esce dall'Europeo contro un Belgio bello solo a metà. Match: primo tempo senza particolari fiammate in avvio poi è arrivata la bella rete di Thorgan Hazard che ha sorpreso i portoghesi al 42'.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa il Belgio ha smesso di giocare ed è venuto fuori il Portogallo. Al 59' grande occasione di Jota servito ottimamente da Cristiano Ronaldo ma il numero 21 spara alto. Lukaku non è stato assistito adeguatamente dai propri compagni e si è spazientito a metà ripresa. Poco dopo il centravanti dell'Inter si è costruito una chance con un tiro dalla distanza che però non ha centrato lo specchio. Il match è stato poi interrotto spesso per continui falli e per il nervosismo in campo. L'arbitro Brych ha perso il controllo e sono volati via una lunga serie di cartellini gialli. All'81' colpo di testa pericoloso di Ruben Dias centrale e Courtois ha respinto. Un minuto dopo un palo clamoroso colpito dal portoghese Guerreiro. Belgio che ha rischiato molto nel finale con Ronaldo pericoloso. Secondo tempo davvero a senso unico ma al Portogallo è mancato solo il gol. Il Belgio è ai quarti con l'Italia e la sfida rievoca quello di Roma nell'Europeo del 1980.