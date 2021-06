Europei, tegola per Italia: guai fisici per Pellegrini. Castrovilli può prenderne il posto

Possibile tegola per gli Azzurri

Vigilia tormentata per l'Italia in vista del debutto di domani contro la Turchia. Come riporta Sky, la formazione di Roberto Mancini deve fare i conti con un altro infortunio. Dopo Sensi, anche Lorenzo Pellegrini sembra essere a rischio forfait. Il centrocampista della Roma ha accosato problemi muscolari, per altro già precedentemente avuti nelle scorse settimane.