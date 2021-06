Europei, tegola per Kulusevski: è positivo al Covid-19

L'esterno offensivo svedese dovrà osservare un periodo di isolamento

Dunque il calciatore dovrà osservare un periodo di isolamento per poi provare a recuperare in tempo per la prima partita della sua selezione, in programma il 14 giugno contro la Spagna, che curiosamente ha dovuto fare i conti a sua volta con un caso di mancata negatività al test per rintracciare il Coronavirus. Infatti anche per Sergio Busquets diventa complicato pensare di riuscire a prendere parte alla prima gara.