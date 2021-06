Europei, tegola per l’Inghilterra: out Alexander-Arnold

L’Inghilterra perde Alexander-Arnold: infortunio muscolare per il terzino del Liverpool

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inghilterra ha annunciato l ’esclusione di Trent Alexander-Arnold dagli Europei: “Il giocatore del Liverpool ha subito un infortunio alla coscia nelle negli ultimi minuti della vittoria per 1-0 di mercoledì contro l'Austria a Middlesbrough.

Gli esami di giovedì hanno confermato che il 22enne non sarà in grado di partecipare al torneo, quindi è stato escluso dalla squadra inglese affinchè possa tornare nel suo club per la riabilitazione.