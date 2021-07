Europei, telecronaca finale affidata al duo Bizzotto-Katia Serra

La telecronaca Rai della finale dell'Europeo Inghilterra-Italia affidata alla nuova coppia dopo la positività di Alberto Rimedio

Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra i telecronisti Rai per la finale dell'Europeo tra Inghilterra e Italia. Dopo i casi di Covid annunciati nelle scorse ore tra tre giornalisti , tra cui Alberto Rimedio, inizialmente incaricato per essere lui il telecronista dell'atto conclusivo di Euro 2020, ecco il cambio programma.

MEDAGLIA - Dopo sette anni di telecronache per Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, ecco che il destino ha giocato un brutto scherzo alla coppia che salterà l'importante appuntamento con quella che sarebbe stata senza dubbio la notte più importante della carriera. A fronte dell'amarezza che sicuramente i due si porteranno dentro per diverso tempo, c'è anche il rovescio della medaglia con la gioia di Stefano Bizzotto e Katia Serra, un duo sorprendente, preparato e che ha raccolto per tutto l'Europeo grande seguito. A loro il compito di farci vivere sulla Rai le emozioni della serata di Wembley con la speranza di fare festa al triplice fischio.