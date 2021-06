Europei, tensione in allenamento tra Sané e Gundogan: Germania minimizza

Possibile caso tra le file tedesche

Non soltanto la Francia con il botta e risposta tra Giroud e Mbappé riguardo al "passarsi il pallone". Anche la Germania deve fare i conti con uno spogliatoio bollente in vista del debutto ad Euro 2020. Alla vigilia dell’esordio a Euro 2020, proprio contro i Bleus, la formazione tedesca deve spegnere i rumors su una possibile lite avvenutra sabato mattina tra Leroy Sane e Ilkay Gundogan. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il giocatore del Bayern Monaco, ex Manchester City, se la sarebbe presa con il compagno che gli avrebbe tirato addosso il pallone a gioco fermo. I due avrebbero avuto uno scambio di battute alzandosi anche le mani. L'entità dello "scontro", a vedere le immagini diffuse sui social, è stata minima e non pare aver dato nessun altro cenno nei minuti successivi. La Germania stessa, nei panni del CT Low e del capitano Neuer, ha tenuto a ridimensionare l'accaduto considerandolo come un normale screzio da campo.