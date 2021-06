Europei, Tielemans: “Non ho giocato al mio livello, è frustrante”

Tielemans, centrocampista del Belgio e obiettivo della Juventus, ha parlato delle partite da lui disputate all’Europeo

Non solo Manuel Locatelli, stella che sta brillando nella Nazionale. La Juventus sta sondando anche altri profili per rinforzare il proprio centrocampo, reparto scarno di idee e geometrie. Tra i tanti nomi sul taccuino di Cherubini c’è anche Youri Tielemans, protagonista all’Europeo con il Belgio, che ha parlato ai canali della Federcalcio facendo autocritica sulle sue prestazioni: “Ho dato il meglio finora, ma non ho mostrato tutte le mie qualità. Non sono al massimo della forma, questo è un punto su cui voglio davvero lavorare. Devo cercare di migliorare per essere al top nelle sfide che verranno. Mi aspetto molto da me stesso, sono esigente. So che non ho giocato al livello che possono raggiungere fino ad adesso. È abbastanza frustrante perché voglio sempre fare bene e aiutare la squadra".