Europei, tifosa si dà malata a lavoro: il capo la vede allo stadio e la licenzia

Succede anche questo per tale Nina Farooqi che ha scelto di andare a vedere l'Inghilterra allo stadio anziché lavorare

Sta facendo il giro del mondo la storia di Nina Farooqi , una tifosa inglese che mercoledì scorso si è data malata a lavoro ma in realtà è andata a vedere la partita degli Europei della sua Inghilterra contro la Danimarca. Disposta a tutto per i Tre Leon i, anche... perdere il proprio posto di lavoro.

Ebbene sì, perché come riportano il Telegraph e il MailOnline, la donna è stata "beccata" dalle telecamere di Wembley dopo l'autogol di Simon Kjaer che ha permesso all'Inghilterra di pareggiare momentaneamente contro la Danimarca, e ancora peggio sia stata vista dal suo datore di lavoro. Un'immagine nella quale Nina Farooqi non sembra affatto alle prese con un malessere... anzi!

Anche il capo della tifosa Charles Taylor ha rilasciato alcune parole: "È un momento entusiasmante per tutti in Inghilterra e dunque avremmo incoraggiato la partecipazione a un evento così importante. Sfortunatamente l'impiegata ha mentito, prendendo un giorno di malattia. Ha violato il suo contratto di lavoro, quindi non avevamo altra scelta se non quella di licenziarla. Noi diamo valore all'onestà e all'integrità. Non tolleriamo che i dipendenti si approfittino delle politiche aziendali. Come stanno facendo tante altre aziende, stiamo dando il lunedì mattina libero ai nostri impiegati perché si riprendano dopo aver celebrato – si spera – la vittoria dell'Inghilterra (nella partita contro l'Italia, ndr)".