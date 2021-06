Europei, tifoso precipita dagli spalti durante Inghilterra-Croazia: è in gravi condizioni

Secondo i testimoni, ha scavalcato la recinzione, è caduto e non si è mosso da terra

Un tifoso inglese durante il match di Wembley tra l'Inghilterra e la Croazia è caduto dagli spalti facendosi seriamente male. Secondo alcuni testimoni l'uomo ha scavalcato la recinzione precipitando sotto e sbattendo la testa. Così alcuni testimoni: "I soccorsi sono arrivati dopo diverso tempo e un ragazzo vicino a noi che ha visto l'intera scena piangeva a dirotto". Un altro tifoso inglese ha dichiarato: "Non l'ho visto ma ho parlato con alcuni ragazzi che erano traumatizzati. È caduto sul cemento". Un portavoce dello stadio di Wembley ha dichiarato dopo la partita: "Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d'inizio della partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Lo spettatore ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la UEFA per garantire che si faccia luce sull'accaduto".