Europei, Totti: “La Francia va in finale e spero contro l’Italia”

La leggenda del calcio italiano Totti ha fatto un pronostico sulla finale degli Europei

La presenza di Francesco Totti alla cerimonia di apertura degli Europei allo stadio Olimpico di Roma, non è sfuggita a nessuno. Il campione del Mondo a Germania 2006 con l'Italia di Lippi segue da vicino la competizione continentale e oggi è stato intervistato in Russia da RB Sport. Totti ha fatto un suo pronostico su chi saranno le finaliste dell'Europeo ma prima ha dato un parere sulla Russia e su due calciatori che giocano in Serie A: "La Nazionale russa ha giocatori fantastici ed è secondo me una buona squadra. Ma tutto si decide sul campo". Sull'atalantino Miranchuk e il viola Kokorin Totti afferma: "Prima o poi arriverà in Italia anche il loro momento visto che avranno lo spazio per mettersi in evidenza". Infine il pronostico sulla finale di Wembley: "Penso che la Francia andrà in finale e spero che ci sia anche l'Italia".