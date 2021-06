Europei, Trippier conta su Kane: “Critiche? Il gol arriverà. Crediamo in lui”

"Molti non capiscono il lavoro che fa per la squadra"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Repubblica Ceca, l'esterno inglese ha difeso il suo capitano: "La gente non vede cosa fa lontano dalla palla e non capisce. Credo in Harry e so che segnerà. Molte persone non comprendono il suo lavoro di raccordo, la fatica e il suo gioco. Ma io sono convinto che arriveranno le occasioni e Kane andrà in gol. Ha fatto una grande stagione al Tottenham, sta lavorando bene in allenamento e deve solo avere le sue occasioni per far gol", ha detto Trippier.