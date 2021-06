Europei, Uefa dice no ad Allianz Arena color arcobaleno per Germania-Ungheria

Niente da fare per l'Allianz Arena color arcobaleno in sostegno delle campagne anti-omofobia e anti-discriminazioni

Dopo le possibili sanzioni per la federazione tedesca e Manuel Neuer per aver indossato la fascia da capitano con i colori dell'arcobaleno in sostegno alle campagne anti-omofobia e anti-discriminazioni, ecco che la Uefa ha deciso per non dare l'ok all'Allianz Arena colorato allo stesso modo per la sfida degli Europei tra Germania e Ungheria.