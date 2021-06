Europei, ultras Inter onorano milanista Kjaer dopo gesto salva-Eriksen

Un gesto che unisce le due tifoserie milanesi

Un dramma che va oltre le rivalità tra club. Questo è ciò che gli ultras dell'Inter hanno voluto esprimere questa domenica affiggendo due striscioni per le vie della città milanese, di cui uno nei confronti di Simon Kjaer, il capitano danese da un anno al Milan. “Onore a Simon Kjaer. Un grande uomo e capitano” , si legge sul primo. La seconda è dedicata al trequartista dell'Inter, vittima di un arresto cardiaco alla fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia. "Christian, la Curva Nord sarà sempre al tuo fianco", hanno scritto i tifosi. Eriksen e Kjaer sono amici, prima che compagni. Da ieri però sono pure fratelli. Quando Chris si è accasciato, il primo soccorso è arrivato da Joakim Maehle, il giocatore dell’Atalanta, quello che in quel momento era il più vicino al centrocampista dell’Inter. È stato il primo a tentare la manovra per liberare le vie aeree di Eriksen, spostando la sua lingua verso l’alto. Evidentemente, senza successo. Kjaer allora si è chinato. E ci è riuscito. Erano i primi attimi, quelli decisivi. Quando, per intendersi, i sanitari ancora non erano entrati in campo.