Europei, Unai Simon e il liscio contro la Croazia: “Rivisto le immagini 6-7 volte…”

Il portiere della Spagna aveva mancato un controllo di palla facendola entrare nella propria rete

Redazione ITASportPress

Ha rischiato di passare alla storia dell'Europeo per un "liscio" e l'autogol provocato, ma Unai Simon, per sua fortuna, ha poi potuto festeggiare una vittoria dopo l'errore. Il portiere della Spagna era stato vittima di una vera e propria papera nel match contro la Croazia quando, su un retropassaggio di Pedri, aveva mancato il controllo facendo finire la sfera nella propria porta. Un gol che aveva dato ai rivali il vantaggio ma che alla fine ha visto comunque le Furie Rosse trionfare dopo i tempi supplementari. Intervenuto dal ritiro della Nazionale, come riporta AS, l'estremo difensore ha ripercorso i momenti di quel gesto tecnico fallito.

ERRORE - "È un pessimo controllo. L'ho visto sei o sette volte", ha ammesso Unai Simon sul suo liscio. "Sono stato un po' crocefisso e no, il sole non mi ha dato fastidio. Faccio quel controllo sbagliato, mi sfugge la palla e avevo anche molto spazio. Credo di aver fatto quel controllo di palla molto spesso nella vita. E nessuno è mai andato in porta. Cosa mi ha detto De Gea? È rimasto ad aspettarmi. Quello che mi ha detto lo tengo per me. Posso dire che mi ha rassicurato molto che sia venuto a darmi sostegno. Quando te lo dice un portiere così, tu può solo migliorare".

SPAGNA - Un pensiero anche al cammino dei suoi e al CT Luis Enrique: "Ci guida dove dobbiamo andare. Dobbiamo essere uniti e lo siamo siamo tra noi giocatori che proprio col mister. Parla poco in gara, molto in allenamento. Ci aiuta e ci dà consigli. In partita, ripeto, parla poco e lo fa solo per qualcosa di preciso".