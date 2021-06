Europei, Varane ammette: “Cambio tattico? Deschamps ci sta pensando”

Raphael Varane spiega il punto di vista sulla sfida contro la Svizzera

In casa Francia la mente è proiettata alla sfida contro la Svizzera. La formazione elvetica sarà il prossimo ostacolo sulla strada dei campioni del mondo impegnati a Euro 2020, alla ricerca della vendetta sportiva dopo il secondo posto nell'ultima edizione. Il difensore Raphael Varane ha ammesso che il Commissario Tecnico Didier Deschamps starebbe pensando a qualche valutazione nell'assetto tattico. Queste le sue parole a Telefoot: "L'allenatore è aperto a ogni tipo di discussione tattica. Gli piace ricevere un feedback dai giocatori. Non esita a discutere individualmente con ciascuno in modo che ci sentiamo a nostro agio. È tutta una questione di adattamento. Abbiamo giocatori complementari e con molta qualità. C'è comunicazione, abbiamo punti di riferimento in campo. Sappiamo che possiamo giocare con diversi moduli. Lucas Hernandez? Sta meglio. Era con noi ieri e speriamo che sia al 100% per la prossima partita". Insomma, aspettiamoci grandi sorprese nell'incontro con la Svizzera.