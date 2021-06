Europei, Ventura: “Italia tra le prime quattro. Azzurri hanno qualcosa in più degli altri”

L'ex ct azzurro dice la sua sulla Nazionale che s'appresta a debuttare agli Europei

“Spalletti l’ho lanciato come calciatore prima alla Virtus Entella e poi allo Spezia. Ma quelli erano altri tempi, avevamo un rapporto di amicizia oltre che professionale. Amicizia che è durata nel tempo - queste le parole di Gian Piero Ventura, ex allenatore, fra le tante, di Napoli e Nazionale Italiana, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Il Napoli ha trovato un allenatore affamato e Spalletti ha trovato una rosa molto competitiva. Credo che sarà un buon connubio per entrambi. Il Napoli quest’anno ha pagato oltre misura gli infortuni di Mertens ed Osimhen e questo ha influito sui punti in classifica. Poi c’è stato il caos tra società ed allenatore che non ha dato serentià all’ambiente. Sono convinto che Gattuso sarebbe riuscito a centrare la Champions senza tutti questi infortuni e questi problemi, Detto ciò sono sicuro che Spalletti farà sicuramente bene nella piazza azzurra.