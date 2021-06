Europei, Vezzali: “Sosteniamo la Nazionale, valore superiore a quello sportivo”

Il sottosegretario allo Sport si unisce al sostegno per gli azzurri

Mancano poco più di ventiquattro ore all'inizio dell' Europeo 2020 . La manifestazione continentale, rinviata di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus, è pronta a prendere il via. Lo farà da Roma, con la prima partita tra Italia e Turchia . C'è grande attesa per la prestazione degli azzurri di Roberto Mancini , che puntano al bersaglio grosso dopo il fallimento nelle qualificazioni all'ultimo Mondiale. Vincere sarebbe un grande riscatto dopo il flop di quattro anni fa.

Anche Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha voluto far sentire il proprio supporto alla formazione italiana, presentandosi al ritiro della squadra. Poi ha spiegato sui social il suo pensiero: "Ho portato agli Azzurri di Mancini il saluto del Governo e l’abbraccio di tutto il Paese. Da domani in campo ci saranno loro, noi saremo sugli spalti e davanti la tv a tifare per una maglia ed una Nazionale che - mai come adesso - ha un valore va oltre quello sportivo".