Europei, Vieri lancia l’Italia: “Nessuna big gioca bene come gli azzurri”

L'Italia ha mostrato finora un calcio davvero promettente

Anche Christian Vieri non ha dubbi sugli azzurri. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Roma è la città più bella del mondo, non lo scopro io. Il pubblico ci voleva. E' fondamentale per giocare a calcio. Rivedere le persone allo stadio è importante ma è ancora più importante la nazionale che sta andando alla grande, sta giocando un grande calcio. Dobbiamo continuare così. Lo dico già da diverso tempo che secondo me possiamo andare in finale. Ho visto le partite che abbiamo fatto e noi giochiamo a calcio. Le grandi squadre dell'Europeo non stanno facendo altrettanto bene. E io mi metto lì con loro".