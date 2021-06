Europei, Vlasic inconsolabile: “Abbiamo fallito, mai vissuto un dolore simile”

Nikola Vlasic commenta la sconfitta della Croazia contro la Spagna negli ottavi di finale di Euro 2020

In casa Croazia c'è grande disappunto per l'eliminazione a Euro 2020. La formazione vice campione del mondo era passata in vantaggio contro la Spagna negli ottavi di finale grazie a un errore del portiere Unai Simon. Tuttavia, poi, la Roja si è portata sul 3-1 dando l'illusione di poter chiudere facilmente l'incontro. La Croazia non ha mollato ed è riuscita a rimontare fino al 3-3. Nei supplementari, però, è stata la formazione di Luis Enrique a prevalere, eliminando i balcanici per 5-3. Nikola Vlasic ha usato parole forti al termine del match. Queste le sue parole ai microfoni di HRT: "Avevamo la Spagna in pugno, questa eliminazione è un fallimento. Non ho mai vissuto qualcosa del genere. Quando abbiamo segnato quei due gol per pareggiare, il mio cuore era grande come una casa, poi quando hanno segnato loro, il mio cuore si è letteralmente spezzato. Un dolore invisibile". Insomma una delusione davvero difficile da curare.