Europei, Walker: “Sconfitta straziante, volevamo rendere orgogliosi i tifosi”

Kyle Walker parla della sconfitta rimediata contro l'Italia da parte della sua Inghilterra

In casa Inghilterra è tempo di riflessioni dopo la clamorosa sconfitta interna rimediata contro l'Italia. La squadra allenata da Gareth Southgate sembrava pronta a conquistare l'Europeo, interrompendo una vera e propria maledizione. Il palo di Marcus Rashford e le parate di Gianluigi Donnarumma hanno spento le speranze del popolo inglese di riportare "il calcio a casa", come hanno affermato per tutto il torneo. Sui social, Kyle Walker ha espresso la sua tristezza: "Ho poche parole da dire in questo momento. Perdere in finale di una competizione europea è straziante. Ho sognato di giocare una finale per il mio paese fin da quando ero bambino. Abbiamo deciso di partecipare al torneo per rendere orgoglioso ognuno di voi e spero di averlo fatto. Avrei voluto che potessimo fare un passo in più. Il vostro supporto nelle ultime sei settimane è stato fantastico e vi ringrazio tutti così tanto".