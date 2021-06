Europei, Wijnaldum: “Razzismo? Pronto a lasciare il campo”

Wijnaldum, centrocampista dell’Olanda, ha parlato di razzismo in vista della sfida contro la Repubblica Ceca

Il razzismo è una tematica delicata nel mondo del calcio che purtroppo si manifesta in casi molto spiacevoli. Come i versi della scimmia nei confronti di Mbappé durante Ungheria-Francia. Sul tema è stato interpellato Georgina Wijnaldum , centrocampista dell’Olanda da poco passato al Paris Saint-Germain.

L’olandese ha espresso il suo pensiero parlando della partita di domenica, a Budapest, contro la Repubblica Ceca: "Credo che l'Uefa dovrebbe proteggerci e nel caso intervenire, magari fermando la partita. Questa responsabilità non deve competere ai giocatori, ma non escludo la possibilità di lasciare il campo se dovesse succedere qualcosa. Comunque spero che questo mio gesto non sia debba rivelare necessario".