Europei, Witsel: “Juve? Non ho rimpianti”

Witsel, nel presentare la sfida contro l’Italia, ha parlato del suo mancato passaggio alla Juventus

Axel Witsel, centrocampista del Belgio, ha parlato in conferenza stampa per presentare il quarto di finale di Euro2020 contro l’Italia: "Hanno un grande centrocampo ma ci adatteremo a loro e viceversa. Rimarremo concentrati negli ultimi minuti a differenza della partita contro il Portogallo dove ci siamo lasciati andare nel finale. Noi abbiamo più individualità, loro sono una grande squadra e il loro gioco mi piace molto. Quando li ho guardati in televisione mi sono piaciuti, non sarà una partita semplice. Hanno giocatori come Jorginho e Verratti che hanno molto talento. Se riuscissimo a fermarli, possiamo creare problemi ma non sarà facile. La gara contro l'Austria dell'Italia deve servirci da esempio, non dobbiamo fare gli stessi errori commessi con il Portogallo dove ci siamo distratti".