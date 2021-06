Europei, Xhaka nuovo look per l’Italia: ma la reazione di sua moglie…

Il calciatore svizzero cambia stile in vista del match contro l'Italia

Redazione ITASportPress

Lo avevamo lasciato con un taglio di capelli decisamente normale al debutto con la sua Svizzera contro il Galles ad Euro 2020. ma adesso Granit Xhaka ha deciso di cambiare. In vista della sfida contro l'Italia, valida per la seconda partita del girone dell'Europeo, il centrocampista ha mostrato un look decisamente rinnovato.

Il giocatore svizzero, molto chiacchierato nelle ultime settimane in quanto obiettivo di mercato della Roma si è colorato i capelli biondo platino alla vigilia della sfida contro l'Italia. In una videochiamata su FaceTime pubblicata poi anche su Instagram, Xhaka ha svelato la sua nuova capigliatura alla moglie che, dal canto suo, ha reagito in modo singolare.

Nessuna parola ma un "OOOOH" di stupore che lascia intendere quanto sia rimasta sopresa per un cambio decisamente radicale... Che questo nuovo look possa essere di buon auspicio per la sua Svizzera? In Italia, ovviamente, ci auguriamo di no. Al campo il verdetto mercoledì sera.