Europei, Zenga elogia Donnarumma: “Leader calmo, basta una parata importante”

Walter Zenga elogia Gianluigi Donnarumma, protagonista nell'Italia vincente contro il Belgio

Nell'Italia che vinse e si diverte spicca anche Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro è stato determinante nel match contro il Belgio, esaltandosi con due straordinarie parate, una su Kevin De Bruyne e una su Romelu Lukaku. Interventi decisivi nel risultato finale, con la gara terminata per 2-1 a favore della squadra di Roberto Mancini nei quarti di finale di Euro 2020. Donnarumma è stato elogiato per il suo rendimento da Walter Zenga. L'ex portiere, protagonista tra gli anni '80 e '90 ha commentato le prodezze del numero uno azzurro ai microfoni di Sky Sport: "In questa parata c'è una tecnica perfetta dalla posizione delle gambe al passo verso la palla, passando per il braccio teso sul pallone. C'è una composizione tecnica perfetta. Donnarumma è un leader calmo, si fa scivolare tutto addosso e lo sta dimostrando in questi Europei. Non c'è bisogno che il portiere faccia diciotto parate, ne basta una in un momento importante".