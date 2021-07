Europei, Zinchenko: “Felice di rivedere in campo amici del City ma poi…”

Il calciatore dell'Ucraina ha condiviso il suo pensiero nell'antivigilia del match contro l'Inghilterra

Il centrocampista della nazionale ucraina Olexandr Zinchenko, in conferenza stampa, ha condiviso le sue aspettative per la partita dei quarti di finale del campionato europeo con l'Inghilterra sabato prossimo a Roma. “Sarò molto felice di rivedere i miei compagni del Manchester City, ma appena entreremo in campo non ci saranno amici. Non vedo l'ora di vivere questo match. Stiamo già pensando alla partita. Vogliamo riscrivere la storia per l'intero Paese, grazie ai tifosi per il loro supporto, le persone se lo meritano. Sono orgoglioso di indossare la maglia della nazionale ucraina. Da quando ho iniziato a giocare in nazionale, ogni partita è qualcosa di speciale", ha detto Zinchenko.