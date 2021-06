Europei, Zoff: “Sarei felice se Donnarumma dovesse battere mio record perché…”

L'Italia è imbattuta da nove partite

La Nazionale di Mancini brilla per il gioco offensivo ma anche per la solidità difensiva. Il portiere Donnarumma non prende gol da nove partite, un dato che non sorprende l'ex leggenda dell'Italia Dino Zoff che detiene il record di imbattibilità di 1143'. «E' frutto del lavoro svolto da Mancini, perché tra l’altro ci sono stati uomini diversi utilizzati in questo filotto -ha detto Zoff alla Gazzetta dello Sport-. Se venisse battuto il mio record ne sarei felice, perché significherebbe per l'Italia arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni. Può capitare e non deve diventare un problema. Nel match d'esordio, gli azzurri hanno giocato molto bene, ma attenzione: la Turchia ha fatto davvero male. Con il centravanti isolato lì davanti, hanno cercato lanci lunghi senza speranza, oppure provavano a ripartire con triangolazioni basse che consentivano ai nostri di andare a nozze col pressing alto portato bene. Arriveranno squadre capaci di organizzare un contropiede più decente, come faceva la mia Juve contro il Milan di Sacchi e degli olandesi nel 1990. E allora bisognerà che tecnico e giocatori trovino le giuste contromosse per evitare pericoli».