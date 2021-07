Ex calciatore e pugile loda Chiellini: “Trattenuta su Saka immagine più bella di Euro 2020”

Woodhouse ha giocato anche con la nazionale inglese a livello giovanile

L'ex calciatore e pugile britannico Curtis Woodhouse ha elogiato il difensore della nazionale italiana Giorgio Chiellini che ieri durante la finale di Euro 2020, ha fermato l'inglese Bukayo Saka con un fallo plateale che è gli è costato il cartellino giallo ben speso visto che l'avversario molto rapido poteva andare in porta. Chiellini si era fatto anticipare dall'inglese, ma il difensore bianconero lo ha preso per la maglia facendolo cadere prima che potesse scattare. “Probabilmente questo è uno dei momenti migliori del torneo. Ha annusato il pericolo - e l'ha fermato", ha scritto Woodhouse sul suo Twitter , commentando il fallo di Chiellini. Prima di salire sul ring, Woodhouse ha giocato con lo Sheffield United, il Birmingham e l'Hull. Ha anche quattro presenze in nazionale giovanile dell'Inghilterra.