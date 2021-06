Foden, look alla Gascoigne: “Spero di portare un po’ del suo talento”

Foden, talento del Manchester City, ha risposto in merito alla somiglianza del suo look a quello di Gascoigne

Chi ha pensato che quel taglio fosse simile a quello di Gazza Gascoigne, ci ha preso in pieno. Phil Foden si è rifatto il look, come dimostra la foto pubblicata sui propri canali social. Il talento del Manchester City ha spiegato la novità in conferenza stampa: "Da anni avevo da sempre lo stesso taglio di capelli. E in vista dell'Europeo ho pensato di cambiare. Ho notato che in tanti fanno paragoni con Gazza ed Eminem, ma in realtà era mia scelta. Alla squadra comunque è piaciuto molto. In ogni caso non sarebbe male se riuscissi a portare in campo un po' del talento di Gazza. Ho visto spesso i documentari di quando giocava. Paul era un giocatore pazzesco. Tutta la nazione sa cosa ha fatto in quel campionato europeo dove l'Inghilterra è arrivata quasi fino in fondo. Il colore è fresco, penso che non si scolorirà in poco tempo".