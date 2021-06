Francia, Coman lascia il ritiro: il motivo

Coman ha lasciato momentaneamente il ritiro della Francia per assistere alla nascita di suo figlio

La Francia ha iniziato in quarta l’Europeo, vincendo contro la Germania per 1-0 e superando il primo scontro diretto nel girone più difficile del torneo, in cui ci sono Portogallo e Ungheria. Nel frattempo, la squadra di Deschamps perderà momentaneamente un giocatore che, seppur chiuso dal tridente stellare Mbappé-Benzema-Griezmann, a gara in corso può rivelarsi molto importante, ovvero Kingsley Coman .

A poche ore dalla sfida della sua Francia contro l’Ungheria, in programma sabato alle 15, l’esterno d’attacco del Bayern Monaco è stato autorizzato a lasciare il ritiro della nazionale per assistere alla nascita del figlio. Il via libera è arrivato direttamente dall’Uefa e potrà tornare in tempo per il match contro gli ungheresi.